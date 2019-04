Japanse gemeenschap in Amstelveen heeft gemengde gevoelens over troonswisseling

AMSTELVEEN - Ook de grote Japanse gemeenschap in Amstelveen is onder de indruk van het aftreden van de 85-jarige keizer Akihito. Hij deed vanmorgen officieel afstand van de troon. Het is het begin van een nieuw tijdperk, vinden de Japanners. Morgen zal de nieuwe keizer aantreden.

"Het voelt alsof een nieuwe generatie aan het roer komt", zegt Emi Nepper (44). Ze is een Japanse expat en volgt het nieuws op de voet via de Japanse media. "Het is een grote verandering voor de Japanners, het begin van een nieuw tijdperk."



Nepper is een van de vele Japanners die wonen en werken in Amstelveen. Veel grote Japanse bedrijven zijn gevestigd in de omgeving. Amstelveen wordt wel gezien als de 'Japanse hoofdstad' van Nederland.

Vrolijk

Keizer Akihito wordt opgevolgd door zijn zoon, kroonprins Naruhito en kroonprinses Masako. Akihito had volgens de wet tot zijn dood keizer moeten blijven, maar hij treedt af wegens gezondheidsredenen.



"Tot nu toe was iedereen elke keer verdrietig omdat de oude keizer was overleden. Dit is de eerste keer dat we een beetje vrolijk kunnen zijn, dat is heel uniek", glimlacht de Japanse Hiromi Nogawa, die nu al dertig jaar in Nederland woont en bloemschikcursussen geeft aan Japanse vrouwen.



Nieuwe jaartelling

Anja van Wezel en haar man Max van der Kruk runnen al 26 jaar een Japanse toko in Amstelveen, als een van de eersten in Nederland. Ook zij zien dat het veel teweeg brengt bij de Japanners. "Sommigen zijn heel blij, anderen vinden het maar eng of spannend", zegt Anja. "Ik kan alleen maar meeleven met het volk. Het is ook heel bijzonder dat dit gebeurt."

Met een nieuwe keizer begint er in Japan ook een nieuwe jaartelling met de naam: Reiwa. Vanaf morgen begint dan het eerste jaar: Reiwa 1. Hoe bijzonder het ook is, een groot feest zit er nog niet in. Wél zitten de Japanners allemaal voor de buis om te zien hoe op 1 mei de nieuwe keizer aantreedt.