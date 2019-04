Man (26) krijgt vier jaar cel voor plofkraak in Amsterdam

AMSTERDAM - De 26-jarige Ali B. moet vier jaar de cel in voor het plegen van een plofkraak op het Surinameplein in Amsterdam, eind vorig jaar.

Volgens de rechtbank heeft B. samen met een aantal anderen de geldautomaat opgeblazen. Hij is door een bewakingscamera gefilmd en vijftien agenten hebben hem op een screenshot van die beelden herkend.

Altijd ontkend

B. heeft het plegen van de plofkraak altijd ontkend. Zijn advocaat zegt dat hij niet op de beelden te zien is en dat de agenten hem niet hebben kunnen herkennen. Ze wilde daarom dat hij vrijgesproken werd.

De rechtbank vindt de verklaringen van de agenten echter wel betrouwbaar. Zo was het beeldmateriaal van goede kwaliteit, waren er voldoende 'kenmerkende onderdelen' van zijn gezicht te zien en konden agenten hem herkennen doordat ze hem de afgelopen tijd al vaak hadden gezien of gesproken.

Kinderwagen

Volgens de rechtbank heeft B. alleen oog gehad voor 'zijn eigen geldelijk gewin' en niet voor de mogelijke gevolgen van de plofkraak. Zo liep er vlak voor de ontploffing bijvoorbeeld nog iemand met een kinderwagen voor de geldautomaat langs.

Bij het bepalen van de straf keek de rechtbank naar straffen die daders van plofkraken in de rest van het land hebben gekregen. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar is op basis daarvan als uitgangspunt genomen. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden vijf jaar celstraf tegen B., maar de uiteindelijke straf is dus op vier jaar uitgekomen.

Overval juwelier

B. werd eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor een overval op een juwelier in Arnhem. Hij ontsnapte in 2015 uit een kliniek in Den Dolder, maar werd anderhalve week later aangehouden in Spanje.