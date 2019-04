Ouders vermiste Sidney Lute blij met Deliveroo-actie: "Hoe meer aandacht hoe beter"

AMSTERDAM - De ouders van de vermiste Assendelver Sidney Lute zijn blij dat vanaf deze week Deliveroo-bezorgers met een foto van hun zoon op hun bezorgtas rondrijden. "Hoe meer aandacht, hoe beter."

De foto van Sidney op de bezorgtassen van de bezorgers is onderdeel van de 'Mis je Mei'-themamaand, waarmee de politie aandacht vraagt voor vermiste personen. Dit jaar heeft de politie de handen ineengeslagen met bezorgplatform Deliveroo, dat behalve Sidney's foto ook foto's van andere vermiste personen op de zijkanten van tassen plakt.

Sidney Lute werd voor het laatst gezien op 10 december 2016 in Den Oever, waar hij er met een rugzak te voet op uit trok. Het vermoeden dat hij zich had aangesloten bij het Franse Vreemdelingenlegioen leefde even, maar tot op heden is er niks bekend over de zaak.

De moeder van Sidney is blij met de aandacht via de Deliveroo-posters. "We hebben al geen aanknopingspunten, en als er dan ook geen aandacht voor is, lijkt het net alsof het niet belangrijk is", vertelt ze aan NH Nieuws. "Hoe meer aandacht, hoe beter. Dan blijft het toch nog leven onder de mensen, dat hij vermist is."

Maaltijdbezorgers van Deliveroo staan achter de actie. "We zijn toch heel zichtbaar in het verkeer, dan is het hopen dat mensen toch iemand herkennen."

De politie hoopt op concrete aanknopingspunten en benadrukt dat er dankzij soortgelijke acties in Engeland veel nuttige tips zijn binnengekomen.