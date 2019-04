Inzameling voor Sri Lanka: "Misschien kunnen we een weeshuis of ziekenhuis helpen"

ENKHUIZEN - De oorspronkelijk uit Sri Lanka afkomstige Ramona de Wit uit Enkhuizen is een inzamelingsactie gestart voor de slachtoffers van de aanslagen in Sri Lanka. Nu, ruim een week na de aanslagen, loopt de teller steeds verder op. "Er zijn al veel ideeën over wat we met dit geld kunnen betekenen", vertelt echtgenoot Richard.

"We zijn nu een week van start met de inzameling en het gaat eigenlijk heel goed. We staan nu op de 6.000 euro en ons doel is 20.000 euro. Dat is heel veel binnen één week tijd", vertelt Richard van Ark, de echtgenoot van Ramona.

Lees ook: Enkhuizense start inzameling voor slachtoffers aanslagen Sri Lanka

Richard vertelt dat mensen door heel Nederland zich bij de inzameling aansluiten. "Er was een Sri Lankaans meisje uit Rotterdam. Zij was ook gaan inzamelen en komt het bij ons brengen zodat ze zeker weet dat het op een goede plek terecht komt."

Nog veel begrafenissen

Richard en Ramona hebben de ambitie om te wachten tot het streefbedrag van 20.000 euro binnen is. Het liefst gaan ze er zo snel mogelijk heen maar hun vrienden in Sri Lanka hebben ze verteld dat dat geen goed idee is. "Ze vertellen ons dat er nu nog zoveel begrafenissen aan de gang zijn. Ook wordt er nog veel onderzoek gedaan in het gebied naar de explosies. Dit kan zo nog twee maanden duren, hebben ze ons verteld", aldus Richard.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk de reportage met Ramona de Wit:



'Kinderen zijn ineens wees geworden'

Als de rust is wedergekeerd zouden ze beter kunnen zien waar het geld de meeste impact kan maken als dit wordt overhandigd. Wel hebben ze hier veel ideeën over: "Kinderen zijn ineens wees geworden. Misschien kan het deels naar een weeshuis. Ook hebben veel mensen en kinderen geen been of arm meer. Misschien kunnen we helpen bij protheses of revalidatie", vertelt hij.