Experiment met 'brandweer-light' moet vrijwilligerstekort Dirkshorn terugdringen

DIRKSHORN - Een binnenbrand blussen of een verkeersslachtoffer met een hydraulische schaar uit een autowrak knippen is er niet bij, maar de vijf kersverse brandweerassistenten van de brandweerpost Dirkshorn zijn volgens de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 'een waardevolle aanvulling' op de volwaardige krachten.

Inderdaad, de vrijwillige functie 'brandweerassistent' is nieuw en bestaat vooralsnog alleen in het dorp Dirkshorn. Om het schrijnende tekort aan brandweervrijwilligers op te vangen, heeft de brandweerpost in het dorp ingestemd met het plan om bij wijze van experiment vrijwillige brandweerassistenten te werven.

Met succes, want de eerste vijf vrijwillige brandweerassistenten zijn al in opleiding. Die opleiding duurt geen twee jaar, zoals voor volwaardige manschappen het geval is, maar vijf maanden. In die vijf maanden worden zij klaargestoomd voor 'klussen met een laag risicoprofiel', vertelt mede-initiatiefneemster en brandweervrouw Petra Abma van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord tegen NH Nieuws.

Kat uit boom

Zoals gezegd: het blussen van een binnenbrand moeten de brandweerassistenten overlaten aan de volwaardige manschappen. Wel mogen ze, na hun opleiding, bijvoorbeeld een brandende auto blussen, een kat uit de boom redden, een weggegooid wapen opduiken of de weg afzetten. De volwaardige manschappen, die wel een tweejarige opleiding achter de rug hebben, kunnen zich dan op hun specialistische taken focussen, betoogt Abma.

"Natuurlijk moet een brandweerassistent fit zijn, maar met ademlucht een woning binnengaan is zwaarder", benoemt ze een verschil tussen assistenten en volwaardige manschappen. Door de minder strenge eisen en het kortere opleidingstraject hoopt de Veiligheidsregio meer en andere mensen enthousiast te maken. "We denken dat de doelgroep breder is."

Andere kazernes

Omdat de post in Dirkshorn lang niet de enige post met een vrijwilligerstekort is, hoop Abma dat het experiment slaagt en de brandweerassistent ook in andere kazernes z'n intrede doet. "Maar het zal altijd een combinatie blijven, want voor sommige meldingen heb je volwaardige manschappen nodig", besluit ze.