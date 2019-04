Fakkels en vuurpijlen boven Heemskerk als Ajax wint van Tottenham

HEEMSKERK - Gerrit en Lydia Wild uit Heemskerk hebben er een rotsvast vertrouwen in. Vanavond legt Ajax Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League met 1-2 over de knie. "Heel Nederland staat achter ze."

Gerrit moet direct terugdenken aan het succesjaar in 1996 onder leiding van coach Louis van Gaal. "Het kan zeker nog een keer", zegt hij vanuit zijn huis in Heemskerk, dat tot in de punt van het dak 'Ajax' ademt. "Als ze net zo spelen als tegen Juventus en Real Madrid, dan komt het zeker te weten goed", aldus Gerrit.

Vanavond kijken ze, zoals altijd, samen naar hun 'cluppie'. "Maar we zitten ieder op een eigen bank, want ik mag niet naast haar zitten", lacht Gerrit. Lydia vult aan: "Want als er gescoord wordt, dan is er echt net een aardbeving."

Vuurpijlen

Beiden voorspellen een 1-2 overwinning voor Ajax. "En als ze winnen dan gaan er vuurpijlen en fakkels de lucht in. Ik zou tegen Ajax willen zeggen: 'vecht er voor en doe je best'."

De wedstrijd is vanavond vanaf negen uur te volgen via NH Radio.