Politie staat nog voor een raadsel over vondst wapens op golfpark

HILVERSUM - Wie de ton met wapens heeft begraven op Golfpark Spandersbosch in Hilversum is voor de politie nog één groot raadsel. "De wapens zijn onder andere op sporen onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut, maar het is ons echt nog niet duidelijk waar ze vandaan komen en van wie ze zijn", zegt politiewoordvoerder Maren Wonder.

Penningmeester Karel Kooistra vertelde eerder aan de Gooi en Eembode hoe de vondst twee weken geleden werd gedaan. "Een van onze leden was op zoek naar zijn bal en zag wat glinsteren. Het bleek de deksel van de ton te zijn."

De politie moet toegeven eigenlijk nog niets te weten, zelfs niet hoe lang de wapens al bij hole drie lagen.

"Het onderzoek naar de wapens loopt nog", aldus Maren Wonder. "Alle informatie is nog welkom." Om wat voor soort wapens het gaat, dat is gevonden, wil de politie in verband met daderinformatie evenmin bekendmaken.

Mensen die iets hebben gezien of meer weten van de wapenvondst, kunnen contact opnemen met de politie.