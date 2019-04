Medewerkers Schiphol gewond door omvallende ambulift

SCHIPHOL - Bij de B-pier op Schiphol is vanochtend een ambulift omgekieperd. Daarbij zijn twee medewerkers lichtgewond geraakt, waarvan er één ter plaatse medische verzorging nodig had. Er zaten geen passagiers in het voertuig.

Er is melding van het incident gemaakt bij de arbeidsinspectie, zo laat een woordvoerder van Schiphol aan mediapartner Luchtvaartnieuws weten. Over de oorzaak van het incident kon hij nog niets zeggen.