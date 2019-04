Vrienden trots op geridderde Marc van de Kuilen: "Een inspiratiebron voor velen"

HILVERSUM - Familie en vrienden van oud-militair Marc zijn trots dat hij vandaag benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. "Een krachtige persoonlijkheid die heel onbaatzuchtig betekenisvol wil en kan zijn voor een ander", beschrijft kolonel Jeroen Hulst hem. "Hij is een inspiratiebron voor velen."

Het is druk bij De Zwaluwenberg in Hilversum. Marc van de Kuilen is er naar toe gelokt en zo'n tachtig vrienden, collega's en familieleden zijn speciaal voor hem naar het landgoed gekomen. "Er hebben zich maar vier mensen afgemeld, verder is iedereen gekomen. Dat laat wel zien wat Marc voor velen betekent", vertelt initiator Cees Wijburg.

NH Nieuws zocht vier mensen op die dicht bij Marc staan en vroeg hen waarom hij dit verdient. Onder hen is Tim Jenniskens. Hij ontmoette Marc vlak voor de Paralympische Spelen van 2016, waarna er al snel een klik tussen de twee bleek te zijn. Ze besloten te gaan samenwerken en werden vrienden:

Cees Wijburg is vorig jaar begonnen met het regelen van de onderscheiding. Hij vindt dat Marc symbool staat voor alle veteranen:

Na zijn ongeluk richtte Marc zich volledig op het rolstoelbasketbal. En toen Nederland voor de Invictus Games een rolstoelbasketbalteam wilde oprichten, was direct duidelijk dat Marc de aangewezen persoon was. Hij zette het team op, iets dat volgens kolonel Jeroen Hulst alle jongens - binnen en buiten het veld - goed heeft gedaan:

Tot slot hebben we Nike Boor, directeur Fonds Gehandicaptensport, om een mening gevraagd. Marc is ambassadeur van het fonds en laat anderen zien wat er na een ongeluk nog allemaal mogelijk is in het leven: