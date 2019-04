Bewoners Bergens hofje zijn hangjeugd zat: "Ze lachen je uit als je er iets van zegt"

BERGEN - Scooterraces, harde muziek, zwerfafval en bedreigingen. Bewoners van de Merelhof in Bergen zijn de hangjongeren in hun buurt spuugzat. De problemen zijn begonnen toen er, in het anders zo rustige hofje, een bankje werd geplaatst. Voor bewoner José Segerink is de maat vol. Om de gemeente aan te sporen het bankje weg te halen, zamelt ze handtekeningen in. "Nog zo'n jaar kan ik echt niet meer aan."

Uit angst voor represailles willen bewoners niet voor de camera op de overlast reageren. "Als je er iets van zegt, worden je ramen ingegooid, veel mensen durven de politie of de gemeente niet meer te bellen", vertelt een bewoner die anoniem wil blijven. Volgens een andere bewoner bereikt de spanning een kookpunt. "Ze houden hier scooterraces, schelden en vloeken en terroriseren de buurt. Als je er iets van zegt, lachen ze je in je gezicht uit."

Bankje

De bron van alle ergenis is het bankje dat zo'n vier jaar geleden bij de Merelhof is geplaats. Volgens José Segerink zijn de problemen sindsdien veel erger geworden. "Ik heb een brief naar de gemeente gestuurd met het verzoek het bankje te verplaatsen. Natuurlijk mogen jongeren ergens rondhangen, maar er zijn zat andere plekken waar niemand last van ze heeft."

De gemeente Bergen is op de hoogte van de problemen in de buurt. Volgens een voorlichter van de gemeente wordt er ook toezicht gehouden. "De jongerenwerker, de wijkagent en de toezichthouders zijn regelmatig in de Merelhof. Over verplaatsing van het bankje zijn we in gesprek met bewoners, dat moet zorgvuldig gebeuren."