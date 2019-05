Loopbrug tussen de Bavo-torens open voor publiek

HAARLEM - De brug tussen de twee torens van de Koepelkathedraal in Haarlem gaat vanmiddag open voor publiek. Het kerkbestuur en de organisatie hopen tot en met 31 juli 100.000 bezoekers te verleiden de 'Klim naar het licht' te ondernemen.

Het evenement wordt gehouden ter viering van de afronding van jarenlange restauratie. Onder andere de torens en de glas-in-lood-ramen zijn opgeknapt.

Door de tijdelijke loopbrug tussen de twee torens van de kathedraal, hoopt de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo meer geld in het laatje te kunnen krijgen om het gebouw goed te kunnen blijven onderhouden. De klim loopt daarom ook, anders bij de 'Klim naar de Hemel' bij de Grote Kerk in Alkmaar, binnendoor over de zogenoemde slakkentrap, over de zolder en over de ballustrade van de koepel. Eerder legde NH-verslaggever Geja Sikma deze weg al eerder af:

Plaatsing

De loopbrug werd vorige week al geplaatst met een hoge hijskraan. Buurtbewoners keken toe hoe deze spannende operatie slaagde.

Vanaf 12.00 uur gaan de rondleidingen inclusief die overbrugging tussen de twee torens van start. Vrijwilligers begeleiden deze tours. Het weer lijkt mee te gaan werken. In de middag trekt het wolkendek weg en de wind blijft met een kracht van 2 ook gunstig.