Ajax-tompoucen gaan als warme broodjes over Hoornse toonbank

HOORN - Natuurlijk wordt er in Amsterdam reikhalzend uitgekeken naar de halve finale van de Champions League, maar eigenlijk leeft de hele provincie mee met Ajax. Zo ook in Hoorn, waar de Ajax-tompoucen niet zijn aan te slepen.

Zelfs wie geen diehard Ajax-fan is, leeft mee met de ploeg uit de hoofdstad. Her en der proberen ondernemers een slaatje te slaan uit het internationale succes van het team van Ten Hag. Zo ook bakkerij Koning uit winkelcentrum de Grote Beer in Hoorn, bij wie de Ajax-gebakjes als warme broodjes over de toonbank gaan.