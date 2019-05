Stemmen zijn geteld: dit is de top-10 van onveiligste verkeersplekken in NH

NOORD-HOLLAND - Twee weken lang kon iedereen de onveiligste verkeerssituaties van de provincie letterlijk op de kaart zetten bij het Meldpunt Onveilig Verkeer. Dat werd met 1.878 meldingen en 7.944 stemmen massaal gedaan. Inmiddels is de data verwerkt en zijn de tien locaties die het vaakst als onveilig zijn genoemd bekend.

1. Kruising van de Kick Smitweg met de Oudeweg - Haarlem

Deze oversteekplaats steekt met kop en schouders boven de rest uit. Er kwamen elf meldingen over binnen en daar werd in totaal 325 keer op gestemd. Sowieso wordt er veel geklaagd over de Oudeweg, want ook de kruising met de Nijverheidsweg kreeg vijf meldingen.

2. Stationsplein ter hoogte van Zuidtangent - Heerhugowaard

Vier mensen plaatsten een melding op de kaart omdat ze dit een gevaarlijk kruispunt vinden. Op hun meldingen werd in totaal 173 keer gestemd. Overigens wordt ook de spoorwegovergang verderop als gevaarlijk ervaren.

3. Oudegracht ter hoogte van Groot Nieuwland - Alkmaar

Over dit punt kwamen vijf meldingen met in totaal 162 stemmen binnen. Volgens de melders zou het hier onoverzichtelijk zijn, maar rijden auto's en brommers desondanks veel te hard. Ook veel andere plekken langs de Oudegracht en in de binnenstad van Alkmaar worden als onveilig aangeduid.

4. Kruising van de Zaanweg en de Stationsstraat - Wormerveer

Deze locatie in Wormerveer kreeg vier meldingen, waar 107 keer op werd gestemd. De gemeente Zaanstad in zijn geheel kreeg ook relatief veel meldingen op zijn bordje: in totaal 155.

5. Kruispunt Verdronkenoord-Zoutstraat - Alkmaar

Over dit Alkmaarse kruispunt kwamen vijf meldingen en 93 stemmen binnen. "Deze gedeeltes van de weg zijn verboden voor snor/bromfietsers, maar dit verbod wordt massaal met hoge snelheid overtreden", aldus een anonieme melder. "De kruisingen met andere straten zijn echter onoverzichtelijk, waardoor met name voetgangers gevaar lopen."

6. Rotonde Geesterweg/Bergerhout/Scharlo - Alkmaar

Deze rotonde voor het Murmellius Gymnasium kreeg vier meldingen en 81 stemmen. Volgens de melders zou het verkeerspunt te druk zijn en lopen fietsers en voetgangers het meeste gevaar.

7. Rotonde Laan der Nederlanden/Laan van Broekpolder - Beverwijk

Deze locatie heeft drie meldingen en 68 stemmen gekregen. Een van de reacties is dat de rotonde vooral gevaarlijk is doordat fietsers legaal tegen de verplichte rijrichting in mogen rijden. Automobilisten zouden dat niet gewend zijn en hebben dan niet het complete overzicht.

8. De Kanaalkade en de voetgangersbrug over het Noordhollands Kanaal - Alkmaar

Deze plekken kregen gezamenlijk 67 stemmen, op basis van drie meldingen. Voetgangers zouden in het donker slecht zichtbaar zijn en voor fietsers is de verkeerssituatie onduidelijk.

9. Oudegracht/Hofstraat - Alkmaar

Weer de Oudegracht: deze specifieke verkeersplek kreeg twee meldingen en 64 stemmen. De straat wordt veel genoemd; vooral het feit dat scooters en fietsers 'tegen het verkeer in rijden' lijkt een heikel punt te zijn.

10. Kruispunt Grote Ven - Dijkgraaf de Ruiterlaan - Volendam

Er werd slechts één uitgebreide melding op dit kruispunt gedaan, maar die kreeg wel 62 stemmen. "De inrichting van de verkeerssituatie ter plekke is ronduit amateuristisch en gevaarlijk te noemen", schreef de anonieme melder.

Naast deze top 10 zijn er nog een aantal opvallende conclusies uit het onderzoek gekomen. Benieuwd naar die cijfers? Check ze hier.

Verantwoording cijfers

NH Nieuws heeft - samen met de andere regionale omroepen - in de periode van 8 tot en met 22 april onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid. Ons publiek kon zelf op een interactieve kaart aangeven waar zij vonden dat het onveilig of zelfs gevaarlijk was in het verkeer. Niet elke melding is gecontroleerd en dus kunnen er wat onjuistheden in zijn geslopen. Globaal gezien verandert dat weinig aan de uitslag.