Oud-militair Marc van de Kuilen geridderd: "Supertof"

HILVERSUM - De Hilversumse veteraan Marc van de Kuilen mag zich vanaf vandaag Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Burgemeester Pieter Broertjes spelde hem het ordeteken vandaag op vanwege zijn inzet voor de gehandicaptensport. Met een smoes werd hij naar een militair landgoed in Hilversum gelokt, waar tachtig familieleden en vrienden op hem stonden te wachten.

Hij zou met een vriend wat gaan eten en daarna gaan duiken, maar dat ging dus niet door. "Klootzak, dacht ik als eerste. Want dan weet je dat er iets gaat komen en je weet niet wat het is", vertelt Marc lachend. "En ik hou niet zo van verrassingen."

Marc verloor in 2008 zijn beide benen tijdens een missie in Afghanistan. Hij werd met collega-militairen onder vuur genomen. Daarbij kwamen twee collega's van hem om het leven. Later bleek dat ze door vuur van eigen troepen waren geraakt.

Volgens initiatiefnemer Cees Wijburg verdient Marc de onderscheiding vanwege zijn veerkracht, loyaliteit en de kracht waarmee hij zich na het ongeluk heeft herpakt. Marc is rolstoelbasketballer geworden geworden en heeft met het Nederlands rolstoelbasketbalteam deelgenomen aan de Paralympische Spelen.

Daarnaast zet hij zich in voor andere gewonde soldaten, is hij aanvoerder van de Invictus Games en ambassadeur van Fonds Gehandicaptensport. "Die verdiensten hebben in de samenleving een bijzondere waarde en zijn niet onopgemerkt gebleven. Hier niet, maar ook niet in Den Haag", vertelde de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes tijdens de uitreiking.

Ondanks zijn bescheiden inborst en zijn afkeer van verrassingen, is Marc erg in z'n nopjes met de onderscheiding. "Het is waanzinning dat ze dit geregeld hebben. Supertof."