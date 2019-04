CDA roept gemeente Medemblik op om maatregelen te nemen tegen lachgas

MEDEMBLIK - Saskia Schouten en Claudia Selders van het CDA maken zich zorgen over het lachgas gebruik in de gemeente Medemblik. "Het is makkelijk te verkrijgen en dit stimuleert het gebruik." Om die reden hebben ze het college gevraagd of ze bereid zijn over te gaan tot het nemen van maatregelen.

Schouten en Selders: "Het vrolijke imago van lachgas, in combinatie met de makkelijke verkrijgbaarheid, maakt het middel makkelijk toegankelijk voor jongeren. Bovendien neemt de populariteit erg toe. Dit stimuleert de verkoop en ook het gebruik. We vinden dit een zorgwekkende ontwikkeling."

Burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn zei eerder: "Het verstrekken van lachgas tijdens evenementen vind ik niet gewenst en bovendien zijn de effecten schadelijk voor de gezondheid. Het kan ook leiden tot onvoorspelbaar gedrag."

Brandwonden en hoofdpijn

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van lachgas. Er is nog niets bekend over het effect op lange termijn. Wel wijzen sommige onderzoeken uit dat veelvoudig en verkeerd gebruik onder meer kan leiden tot hoofdpijn en stikgevaar. Ook is er de laatste tijd veel te doen geweest om de ernstige derdegraads brandwonden aan de handen, armen of benen door het bijvullen van de patronen. De huid bevriest waardoor blijvend letsel ontstaat.

Concreet actiepunt

De dag voor Koningsdag belde NH Nieuws al met de gemeente of zij Hoorn en Alkmaar zouden volgen met een eventueel verbod. Een woordvoerder gaf toen aan dat het onderwerp wel ter discussie stond maar het verbod nog niet werd doorgevoerd voor Koningsdag. Met de vragen van Schouten en Selders ligt er een concreet en acuut actiepunt. Het college zal binnen twee weken antwoord geven op de vragen.