Omstanders redden inzittenden uit auto in water Julianadorp

JULIANADORP - Vanmorgen om 11.45 uur is een auto met een ouder echtpaar het water in gereden aan de Langevliet in Julianadorp. Omstanders zijn daarna in het water gesprongen om het echtpaar uit de auto te redden.

Twee tot drie omstanders hebben een menselijk lint gevormd om de twee te bevrijden, zo laat de politie weten. Op de foto is te zien dat de auto bijna helemaal onder water staat.

Het echtpaar is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met ze is.