West-Friese gemeenten nemen maatregelen na misstanden bij zorgverlener

HOORN - De gemeenten Hoorn en Stede Broec laten vier cliënten die zijn ondergebracht bij Woonzorg Onderweg overplaatsen naar andere locaties. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een onderzoek door regionaal toezichthouders WMO en Jeugd naar de zorgverlener.

Hieruit blijkt onder meer dat er een aantal zeer ernstige calamiteiten hebben plaatsgevonden bij Woonzorg Onderweg. Wat er precies is gebeurd, kunnen de gemeenten niet zeggen in verband met de privacy.

Niet deskundig genoeg

Uit het onderzoek blijkt ook dat het personeel op de twee locaties in Stede Broec en Enkhuizen niet deskundig genoeg is. De cliënten zijn zeer kwetsbaar en de risico's op onveilige situaties is te groot om ze te laten blijven.

Op dit moment verblijven twee cliënten op een locatie in Stede Broec en twee cliënten in Enkhuizen. De eerste gesprekken over overplaatsing met de gemeente hebben inmiddels plaatsgevonden, maar er wordt nog gezocht naar vervangende woonruimte, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten aan NH Nieuws.

Patiëntenstop

Behalve de overplaatsing hebben de gemeenten ook besloten om per direct een patiëntenstop in te voeren. En er wordt een rechtmatigheidsonderzoek gedaan in verband met een declaratie die niet overeen komt met de geleverde steun.