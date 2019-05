Snorfietser (57) overleden na ongeluk met auto op N247

AMSTERDAM - De snorfietser die gisteren gewond raakte bij een ongeluk op de N247 is aan zijn verwondingen overleden. Het slachtoffer komt uit Purmerend. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.

De aanrijding was rond 07.00 uur tussen Monnickendam en Het Schouw. Bij het ongeluk waren de snorfietser en een automobilist betrokken. De 40-jarige bestuurder van de auto uit Amstelveen kwam uit de richting van de A10 en de snorfietser kwam vanaf de Kanaaldijk. Op de kruising botsten ze tegen elkaar aan.

Het slachtoffer werd na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij.

De bestuurder van de auto is aangehouden. Dat gebeurt altijd bij een ernstige aanrijding. Hij had geen alcohol gedronken of drugs gebruikt.

Getuigen van de aanrijding die nog niet met de politie hebben gesproken, worden verzocht contact op te nemen via 0900-8844.