Inzamelingsactie voor Chantal en Marissa na auto-ongeluk met paarden

MIDDENBEEMSTER - Bij een ongeluk op de N244 in Middenbeemster verloren Chantal en Marissa ruim een week geleden een auto en een trailer. Hun paarden raakten gewond en krijgen elke dag een dierenarts op bezoek. De kosten voor de zorg, de auto en de trailer zijn fors en daarom is een vriendin van Chantal, Shirley-Ann Sikkens-Verbeek, een actie gestart om geld in te zamelen.

Het ongeluk gebeurde op 22 april rond 8.15 uur. De paarden die achterin de trailer zaten, werden gelanceerd en de auto belandde in het water. Oorzaak: een lekke band.

De auto en de trailer bleken na het ongeluk total loss. Volgens Shirley-Ann worden de voertuigen niet vergoed. De paarden raakten bij het ongeluk gewond. Een van de twee heeft meerdere hechtingen, een hersenschudding en kneuzingen aan de ribben, het bovenbeen en de heupen. Het andere dier is er ook niet best aan toe. Dagelijks komt er een dierenarts kijken naar de paarden. De kosten lopen daardoor erg op. Hoeveel geld er precies nodig is, is nog niet duidelijk.

"Ik begon deze actie, omdat ik weet dat die mensen heel erg hard werken om het allerbeste voor hun dochter en paard te hebben. Ik kon niks, behalve dit", zegt Shirley-Ann over de actie die ze is gestart.

Volgens haar zijn Chantal en Marissa heel erg blij met de aandacht. "Ze vinden het heel fijn en zijn met name ontroerd door alle lieve reacties en iedereen die ze helpt."