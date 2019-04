Kunstwerk Mussies weer teruggeplaatst in Beverwijk

BEVERWIJK - Het kunstwerk Mussies wordt weer teruggeplaatst op de Wilgenhoflaan in Beverwijk. Het fundament van het kunstwerk begon te verzakken waardoor de mussen tijdelijk ergens anders werden ondergebracht. Tot overmaat van ramp viel het ook nog om waardoor er een stuk afbrak.

Kunstenares Sjanneke van Herpen uit Wijk aan Zee is bijna klaar met het restaureren van het laatste deel van het driedelige kunstwerk.

Dat valt haar zwaarder dan verwacht. "Het is graniet dus het is veel werk om te herstellen. Daarnaast heb je het al eens eerder gemaakt. Normaal ging ik vrolijk naar mijn werk, maar nu even niet meer", vertelt ze.

De eerste twee delen zijn vandaag geplaatst. Het laatste deel volgt later.