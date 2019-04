Tata Steel en Harsco bouwen hal tegen uitstoot grafiet

WIJK AAN ZEE - Halverwege volgende maand beginnen slakverwerker Harsco en Tata Steel met de bouw van een hal tegen grafiethinder. De bedoeling is dat het stof binnen de muren van het gebouw blijft en dat omwonenden daardoor minder last hebben van de uitstoot van de bedrijven.

Het toekomstige bouwterrein wordt nu nog vrijgemaakt. Op 15 mei gaat de eerste schop de grond in. Omwonenden, lokale vertegenwoordigers en overheden mogen daarbij zijn.

Er is onlangs een vergunning gegeven voor de bouw van de buitenkant van de hal, meldt Tata Steel in een persbericht. Er loop ook een aanvraag van de milieuvergunning voor de werkzaamheden in de hal. De ruimte moet in 2020 in gebruik worden genomen.

De hal is een onderdeel van de maatregelen die Tata Steel neemt om overlast van de uitstoot van grafiet tegen te gaan. Omwonenden klagen er al lange tijd over en Harsco heeft al meerdere boetes gekregen. Tata Steel heeft ook al het productieproces aangepast om grafiethinder te verminderen.