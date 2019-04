De Peiling: Uitvaartpolissen vaak zoek

NOORD-HOLLAND - Nabestaanden weten vaak niet of een overleden geliefde een uitvaartpolis had. Daardoor lopen ze vaak duizenden euro's mis: geld dat aan de strijkstok van de verzekeraars blijft hangen. Dat blijkt uit onderzoek van Uitvaartverzekeringwijzer.net.





Ongeveer twee derde van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering. Als nabestaanden al weten dat er een verzekering is, weten ze vaak niet bij welke verzekeringsmaatschappij de polis is afgesloten. Uitvaartondernemers zeggen dat zo'n verzekering vaak al jarenlang is afbetaald, waarna de polis in een la belandt. Omdat door de jaren heen veel verzekeraars zijn overgenomen of gefuseerd, wordt het terugvinden van de juiste gegevens alleen maar ingewikkelder.

Overzicht

Om ervoor te zorgen dat nabestaanden direct kunnen zien of een overledene verzekerd is, moet er een landelijk systeem komen waarin alle polissen te vinden zijn. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld al bij pensioenen. Het Verbond van Verzekeraars heeft wel een helpdesk waar nabestaanden terecht kunnen, maar het duurt vaak maanden voordat een vraag wordt beantwoord. Dat is veel te laat. Uitvaartverzekeringwijzer.net is daarom een petitie begonnen om politiek Den Haag te overtuigen van de noodzaak van een goed overzicht.

Wat vind jij?

Moet de overheid ervoor zorgen dat nabestaanden direct op de hoogte worden gesteld van het bestaan van een uitvaartverzekering als een dierbare overlijdt? Of is dat je eigen verantwoordelijkheid en moet je er maar voor zorgen dat je administratie op orde is? We horen graag hoe jij erover denkt!

