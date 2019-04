Dijklander hartkatheterisatiekamer buiten werking: wachttijden lopen op

HOORN - De hartkatheterisatie kamer (CAD-kamer, red.) in het Dijklander ziekenhuis in Purmerend is buiten werking. Patiënten worden daarom doorverwezen naar het Dijklander ziekenhuis in Hoorn of het Amsterdam UMC. Hier lopen de wachtrijen inmiddels flink op, tot grote zorg en irritatie van patiënten.

De moeder van Nora Kwast uit Bovenkarspel, een hartpatiënte, was één van de mensen die te horen kreeg dat zij langer moest wachten op haar behandeling in Hoorn. Op 8 april kreeg ze te horen dat ze pas op 7 mei terecht kon.

Het ziekenhuis vertelde haar dat de CAD-kamer in Purmerend kapot is en dat alle patienten naar Hoorn werden doorgestuurd. "U moet daarom langer wachten. We weten helaas niet waarom hij kapot is gegaan en wanneer hij weer wordt gerepareerd."

Zorgwekkend

Een zorgwekkende situatie volgens Nora. "Er liggen nu mensen met fikse problemen te wachten. Het ziekenhuis is overvol." Nora maakt zich zorgen over de situatie: "Moeten Hoorn en Amsterdam dan maar alles opvangen? Ik denk dat dit niet veel langer zo door kan gaan."

Wat gebeurd er in een hartkatheterisatie kamer?

In de hartkatheterisatiekamer wordt een hartkatheterisatie uitgevoerd. Hierbij worden katheters en vloeistof gebruikt. Katheters zijn dunne slangetjes van enkele millimeters dik die worden ingebracht in het lichaam zodat de arts via de bloedvaten dicht bij het hart kan komen en deze kan onderzoeken. In deze zogenoemde CAD-kamer waar dit gebeurd wordt de diagnose gesteld of iemand een operatie krijgt of bijvoorbeeld een dotterbehandeling. Zonder een gestelde diagnose afkomstig uit de CAD-kamer maakt een patient vaak geen kans op de daadwerkelijke behandeling. (Bron: Hartstichting.nl)

Niet direct opgelost

NH Nieuws nam contact op met beide Dijklander ziekenhuizen. Zij bevestigen dat de kamer in Purmerend kapot is en niet gebruikt kan worden. "De defecte apparatuur wordt niet direct vervangen. Er wordt eerst onderzoek gedaan of een reparatie haalbaar is of dat vervanging nodig is. Dit onderzoek loopt nog en duurt helaas wat langer. Voor de zomer volgt een besluit hierover", aldus een woordvoerder.

Het Dijklander weet ook dat de wachtrijen oplopen. "De situatie is alleen nog niet nijpend maar patiënten moeten inderdaad langer wachten dan we wensen." Op de vraag hoe een dergelijk belangrijke kamer stuk kan gaan, is de reactie dat zoiets helaas kan gebeuren.

Met spoed geholpen