Stedelijk Museum ontdekt verhaal over Bergense Arbeidersvrouw

BERGEN - Het Stedelijk Museum in Amsterdam is meer te weten gekomen over de vrouw die staat afgebeeld op het schilderij Arbeidersvrouw van Charley Toorop (1891-1955).

Tot nu toe was bij het museum niet veel bekend over haar identiteit, behalve dat het ging om 'een arbeidersvrouw' die Toorop in brieven 'moeder Punt' noemde:

Tekst gaat door onder schilderij



Door informatie van familieleden, die contact hebben gezocht met het Stedelijk, is nu duidelijk wie er op het doek staat. Het gaat om Johanna 'Jansje' Punt (1899-1983) uit Bergen, die huishoudster was bij Charley Toorop.

Volgens het museum is het schilderij uit 1942-1943 een van de publiekslievelingen in de permanente opstelling Stedelijk Base. De nieuwe informatie kwam naar boven toen een journalist van het Noordhollands Dagblad de afgebeelde vrouw abusievelijk hield voor een ander persoon. Daarop reageerden familieleden die hun grootmoeder herkenden op het werk.