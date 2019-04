New York-trip gemeente Haarlem kost bijna 21.000 euro

HAARLEM - Een duur snoepreisje of toch een waardevolle investering? Een werkbezoek van een Haarlemse delegatie aan New York heeft Haarlem bijna 21.000 euro gekost.

De SP in de provinciehoofdstad plaatste vooraf vraagtekens bij de begrote 25.000 euro voor het werkbezoek. Nu blijkt dat burgemeester Jos Wienen en zijn gevolg vierduizend euro minder uitgaven toen ze in de Big Apple waren.

Wienen en wethouder Marie-Thérèse Meijs vlogen ieder voor 1356 euro heen en terug. Overnachtingen van de Haarlemmers met maaltijden en transport kostten ruim 1800 euro en de huur en catering van de klipper Stad Amsterdam - die in New York werd gebruikt voor pr-doeleinden - kwamen op 6.000 euro. De voorbereiding van de reis kostte de stad 5.000 euro.

Geslaagd

De grote vraag daarbij is: Was dat het waard? Volgens de gemeente Haarlem was het werkbezoek met een delegatie van 17 andere Haarlemmers geslaagd: "Al bestaande contacten zijn verdiept, nieuwe contacten zijn ontstaan, kennis en ervaringen zijn gedeeld en inspiratie is opgedaan."

Tegelijk met Amsterdam haalde Haarlem de banden aan met New York en met name stadsdeel Manhattan, waar Haarlem onderdeel van is. Haarlem is de naamgever van deze wijk.

Afspraken

Er zijn volgens Wienen en Meijs veel afspraken gemaakt tussen culturele instellingen en het bedrijfsleven. Zo zou Colombia University betrokken kunnen worden bij de onderwijsplannen in de Koepel in Haarlem.

En het bezoek smaakte naar meer. Elke twee jaar moet er een werkbezoek naar New York komen, schrijven de twee aan de gemeenteraad. Die moet zich daar binnenkort over uitspreken.