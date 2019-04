Brandweerwagen uit Weesp blust wereldwijd

WEESP - Een brandweerwagen die jarenlang de redder in nood was in Weesp en omstreken, heeft een ware wereldreis afgelegd. Na een flink aantal branden in Argentinië te hebben geblust, behoort de blusauto nu tot het arsenaal van een klein dorpje in Kroatië.

"Onze auto's zijn in trek", grapt Nico Dalmulder, corpslid van de brandweer in Weesp. Ondanks dat hij goede herinneringen heeft aan de reislustige auto, is het laatste Nederlandse ritje alweer een tijdje geleden. "Deze auto is in 1999 al afgeschreven bij ons. Meestal worden ze gedemonteerd en zie je er nooit meer wat van terug."

Spaanstalige sirene

Dat lot bleef deze brandweerauto gespaard: "Ik kreeg ineens een berichtje via Facebook uit Argentinië dat de auto daar nu dienst doet. Echt heel bijzonder. Je hebt toch veel meegemaakt in zo'n auto. Het is heel grappig om te zien", vertelt hij.

Op de foto die Nico kreeg toegestuurd, ziet de auto er nog precies hetzelfde uit als vroeger. "Alleen de sirene hebben ze vervangen. Die klinkt daar namelijk heel anders."

Valpova

Na Argentinië is de auto terechtgekomen in het kleine Kroatische dorpje Valpova. "Blijkbaar is 'ie weer verhandeld. Zo zie je maar, die oude DAF is onverwoestbaar. Zo maken ze ze niet meer", grapt Nico.

De brandweerauto in Kroatië