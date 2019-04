Juichende Matthijs de Ligt vereeuwigd op station in Amsterdam

AMSTERDAM - Kamp Seedorf, bekend van de Ajax-kunstwerken in Amsterdam, heeft vannacht een nieuw werk geplaatst. Een meer dan levensgrote Matthijs de Ligt is te zien vanaf perron twee op station Muiderpoort.

Op het kunstwerk, van vijf meter hoog, is het beeld gebruikt van de aanvoerder van Ajax die heeft gescoord tegen Heracles in de Johan Cruijff Arena in augustus vorig jaar, op zijn hoofd een grote pleister nadat hij eerder die wedstrijd een grote open wond opliep bij een kopduel.

