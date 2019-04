Zwaargewonde bij ongeluk met auto en scooter op N247

AMSTERDAM - Bij een ongeluk op de N247 met een scooterrijder en een automobilist is iemand zwaargewond geraakt. Het is onduidelijk of de zwaargewonde op de scooter zat of in de auto.

Het ongeluk gebeurde in de richting van Amsterdam, tussen Monnickendam en Het Schouw. De weg is daar dicht. Weggebruikers worden via de af- en oprit omgeleid. Er staat nu een file van ongeveer twintig minuten.

Voor het ongeluk werd ook een traumahelikopter opgeroepen.