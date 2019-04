Auto in Amsterdam flink beschadigd bij botsing met stoplicht

AMSTERDAM - Een automobilist is vannacht op de Basisweg in Amsterdam tegen een stoplicht gereden. Het voertuig kwam helemaal tot stilstand toen het tegen een paal reed. Van de auto is niet veel meer over. De inzittenden raakten volgens getuigen lichtgewond.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Na het ongeluk lagen delen van de Mercedes verspreid over de weg. Ook is op foto's te zien dat er een stoplicht verkreukeld op de weg ligt.