Maaltijdbezorgers zoeken mee naar vermiste mensen

AMSTERDAM - Bezorgers van Deliveroo gaan onder meer in Amsterdam een maand lang maaltijden bezorgen met op hun bezorgtas een poster van iemand die wordt vermist. Het is een gezamenlijke campagne van de politie en de bezorgdienst. Ze hopen waardevolle tips binnen te krijgen over vijf langdurig vermiste mensen.

Zo'n honderd koeriers gaan met de aangepaste tassen rijden. Dat gebeurt naast Amsterdam ook in Den Haag, Breda en Nijmegen. Aan beide zijkanten van de rechthoekige tas die ze op de rug dragen, hangt een poster. Een soortgelijke campagne in Groot-Brittannië leidde ertoe dat drie vermiste mensen weer zijn gevonden.

Op de foto's in Nederland staan James Grealis, Bas Rossen, Jeroen de Wit, Drik van den Belt en Sidney Lute. Die laatste komt uit Assendelft en is sinds 2016 vermist. Dirk van den Belt werd vorig jaar april voor het laatst gezien op station Alkmaar.

Met de speciale themamaand Mis je Mei? vraagt de politie sowieso al extra aandacht voor mensen die spoorloos zijn verdwijnen en worden gemist.

Het is de eerste keer dat deze samenwerking plaatsvindt in Nederland. In het Verenigd Koninkrijk zorgde eenzelfde campagne, met de organisatie Missing People, in december 2018 voor een heuse mediahype. Daar werden drie van de vermiste personen gevonden tijdens de campagne.