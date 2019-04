Rijkswaterstaat sluit wegen af voor nachtelijk herstelwerk

NOORD-HOLLAND - Automobilisten opgelet: Rijkswaterstaat sluit vanavond op meerdere plekken snelwegen af om wegwerkzaamheden uit te kunnen voeren. Op sommige snelwegen duren de werkzaamheden zelfs meerdere nachten. Lees hieronder op welke plekken in Noord-Holland het asfalt onder handen wordt genomen.

A4) Den Haag - Amsterdam

Ter hoogte van knooppunt Badhoevedorp is de verbindingsweg naar de A9 richting Amstelveen dicht. Deze afsluiting duurt van 23.00 uur vanavond tot 4.00 uur dinsdagochtend.

A4) Den Haag - Amsterdam

Tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp zijn er vier rijstroken afgesloten. Deze afsluiting duurt van vanaf vanavond 23.00 uur tot 5.00 uur morgenochtend.

A7) Zurich-Amsterdam

Tussen de brug over de Stevinsluizen en Den Helder is er in beide richtingen een rijstrook dicht en wordt het verkeer op verschillende momenten stilgezet. De verkeersstops staan gepland tussen 20.30 uur en 21.40 uur.

A9 Alkmaar - Den Helder (en vice versa)

Tussen de N203 naar Heiloo en de N512 naar Kooimeerplein is in beide richtingen de rijbaan dicht. Deze afsluiting duurt van vanavond 21.00 uur tot morgenochtend 5.00 uur.

A10 De Nieuwe Meer - Coenplein

De Coentunnel (A10) richting Zaanstad is van vanavond 23.00 uur tot morgenochtend 5.00 uur afgesloten. Ook in de nacht van dinsdag op woensdag gaat de tunnelbuis enkele uren dicht.

Een reis buiten de provincie in de planning? Kijk dan hier voor het landelijke overzicht van wegwerkzaamheden.