Ajax-supporters draaien warm in Londen: "We gaan historie schrijven"

LONDEN - In een Nederlandse pub in Londen bereiden Ajax-supporters zich voor op de grote wedstrijd van morgen. "Het wordt sowieso een mooie avond, wat de uitslag ook zal zijn."

In verzamelen supporters zich in 'De Hems', een pub met Nederlandse roots. Tussen exemplaren van de Nederlandse driekleur hangt de tekst 'Hup Ajax Amsterdam 2019', die de kroegbaas voor de gelegenheid heeft opgehangen.

Een aanwezige Ajax-fan is lovend over de prestaties van 'zijn' club. "Het is een uniek moment. Als kleine jongen was ik al Ajax-supporter, samen met mijn vader en broer. Het is lang geleden dat we dit meemaakten, dus we hebben al geschiedenis geschreven." Een andere aanhanger van de Amsterdamse ploeg is met vrienden naar Londen gereisd. "We hadden afgesproken: als het Londen wordt, dan gaan we. En we gaan natuurlijk mee naar Madrid als ze winnen."

Over de kansen van het team lopen de meningen uiteen. "Het maakt mij niet zoveel uit of we winnen. Dat we geplaatst zijn voor deze wedstrijd is al een prachtige prestatie", verkondigt een supporter. Een andere fan is hoopvol: "Ik denk dat we een serieuze kans maken, zeker als je kijkt naar ons spel van de afgelopen tijd. We horen nu bij de beste vier van Europa."