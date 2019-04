27-jarige Amsterdammer verdacht van poging tot verkrachting bij NDSM-werf

AMSTERDAM - Een 27-jarige Amsterdammer blijft langer vastzitten, omdat hij verdacht wordt van poging tot verkrachting en diefstal met geweld. Dat maakt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag bekend. De misdrijven zouden zijn gepleegd bij de NDSM-werf in Amsterdam-Noord.

De incidenten hebben volgens het OM plaatsgevonden op 12 april. Afgelopen donderdag is de man opgepakt en een dag later is hij door de rechter-commissaris in bewaring gesteld.

Meerdere incidenten

Het incident staat niet op zichzelf. De politie doet in samenwerking met de officier van justitie onderzoek naar meerdere misdrijven bij de NDSM-werf.

Het wordt niet uitgesloten dat de 27-jarige Amsterdammer daar ook bij betrokken is. Voorlopig zit de verdachte in elk geval nog vast. Hij mag daarom alleen contact hebben met zijn advocaat.