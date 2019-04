Andijkse kan het nog steeds niet geloven: bijna al haar kippen zijn dood gebeten

ANDIJK - Midden in de nacht schrikken Femia Waijers en haar zoon wakker van lawaai uit de tuin. Een vos heeft daar twintig kippen doodgebeten, en laat een grote ravage achter. "Het is afschuwelijk, zoiets wil je niet aantreffen."

De kippenhoudster kan het 's ochtends nog niet bevatten. "Ik vroeg aan mijn zoon: hebben we dit niet gedroomd? Maar dat was niet zo." Ze begint de kippen te tellen, om te zien hoeveel er missen. "Maar dat duurde heel kort. Slechts 6 van de 26 hebben het overleefd. "Vannacht zag mijn zoon dat er één kip door de vos is meegenomen, de rest is doodgebeten."

"We hebben de kippen als hobby", vertelt de Andijkse. "Voor de gezelligheid. Het is ook zo stil nu. Normaal lopen ze over het hele terrein rond, nu is het maar een droevig gezicht."

Waarschuwen voor de vos

Waijers wil de andere boeren uit de regio waarschuwen voor de vos. "Een vos in dit gebied is zeldzaam. In de twaalf jaar dat ik hier woon, is dit nog nooit gebeurd. Daarom hoop ik dat andere kippenhouders in de buurt hun dieren goed beschermen, want ik weet zeker dat hij nog eens terugkomt."

Hoewel er maatregelen zijn genomen om de vos buiten de deur te houden, is Waijers er nog niet gerust op. "Ik weet niet of ik wel kan slapen vannacht. De kippen doe ik voortaan maar achter slot en grendel."