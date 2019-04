Dierenbeul dumpt piepjonge lapjeskat naast Purmerendse vuilcontainer

PURMEREND - Naast een vuilcontainer in Purmerend is vanmorgen een gedumpte lapjeskitten gevonden. De pluizige vondeling, die in een kattenbak zat, werd opgemerkt door een voorbijganger en is opgevangen door Stichting Dierenambulance Purmerend.

Pim Langereis van de stichting is bloedlink: "Wie doet nou zoiets? Voor hetzelfde geld was ze in de vuilniswagen gekiept en dan was het heel anders met de kitten afgelopen."

"Ze was enorm gestresst toen we haar vonden. Ik kan het dat arme dier ook niet kwalijk nemen", vertelt Pim tegen NH Nieuws. "Zo jong en dan al zo'n ellende beleefd." De kitten is nog geen 9 weken oud. Veel te jong om ergens te worden geplaatst. Daarom blijft het naamloze poesje de komende tijd bij de stichting. "Daarna gaan we een liefdevol huisje voor haar zoeken."

Spinnende lapjeskat

Het is niet voor het eerst dat er in Purmerend dieren bij het vuilnis worden gedumpt. "Helaas komt dit vaker voor. De vuilnismannen weten inmiddels dat ze zulk soort spullen altijd even moeten checken voordat het in de wagen verdwijnt. Maar het gaat niet altijd goed." De lapjeskat heeft dus geluk gehad. Het beestje is volgens Pim inmiddels gekalmeerd en ligt heerlijk te spinnen in haar mand.

Lees ook: Zandvoorts dierentehuis zoekt kinderen die asielkatten willen voorlezen

De kattenbak stond bij de vuilcontainer op de Gouwzeestraat. Pim hoopt iemand het diertje herkent en wat meer over de eigenaar kan vertellen. "Dit is een zaak voor de dierenpolitie. Alle informatie is daarom welkom. Want wat dit arme ding is aangedaan kan natuurlijk echt niet."