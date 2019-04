Rijbewijsloze automobilist trekt blik smoezen open: 'Openbaar vervoer is moeilijk op Koningsdag'

AMSTERDAM - Een automobilist zonder rijbewijs die op Koningsdag in Amsterdam staande werd gehouden, heeft geen gratie gekregen. Hij deed nog zo zijn best om de dienstdoende agenten te overtuigen om met hun hand over hun hart te strijken, maar zonder resultaat.

Nadat de man het stopteken had opgevolgd, vertelde hij de agenten dat hij al was geslaagd voor z'n theorie-examen. "Ik heb ook al wat uren gelest", voegde hij daaraantoe.

OV vaak moeilijk

Daarmee waren z'n smoezen nog niet op, blijkt uit een verslag op de Facebook-pagina van Team Hoofdwegen. Op een dag als Koningsdag is het openbaar vervoer in de stad een crime, zo benadrukte hij. "Het is Koningsdag en dan is het OV vaak moeilijk."

Zelfs daarna probeerde hij nog onder een prent uit te komen. "Het was maar voor één keer", smeekte hij de agent hem een vrijgeleide te geven. "Ik ben bijna thuis, mag ik nog wel naar huis rijden?"