Zandvoorter Frits (100) sport nog bloedfanatiek: "Of ik een sixpack heb? Wat is dat?"

HAARLEM - "Negenennegentig gaat nog wel, maar honderd voelt toch wel wat oud hoor", grapt Frits Brockhus. De Zandvoorter is onlangs honderd jaar geworden en sport nog steeds twee keer per week bij sportschool Fitland in Haarlem. Vandaag werd hij daar in het zonnetje gezet.

Hij komt 'gewoon' op de fiets naar de sportschool. En niet elektrisch, maar gewoon op eigen kracht. En dat twee keer per week. "Hij is natuurlijk wat ouder en dan wil je hem soms een beetje ontzien, maar daar wil Frits niets van weten. Hij is een bikkel", aldus sportinstructrice Marcia. Vanmiddag werd Frits tot erelid van de sportschool benoemd.

Lees ook: Broers en zussen worden samen 1000 jaar: heel bijzonder deze mijlpaal

Groenten en genen

Of hij wel eens spierpijn heeft na een training? "Nee, wel wat moe.". Hij heeft zijn hele leven gesport en voor zijn werk bij de politie moest hij natuurlijk ook altijd fit zijn. "Ik eet veel groenten en fruit, maar het ligt ook wel een beetje aan mijn genen dat ik zo oud ben geworden. Mijn broers, op één na, en zussen zijn allemaal hoogbejaard geworden."

Lees ook: Bijzondere watersport: half uur wiebelen op een dirjvende plank voor een zomer body



Frits doet alle oefeningen soepeltjes mee. "Maar soms in een wat langzamer tempo, hoor", lacht hij. Bij één stabiliteitsoefening moet hij even de vensterbank vasthouden. Een sportieve dame uit de groep assisteert hem af en toe als hij de instructies van Marcia niet helemaal kan horen.

In het zonnetje

Hij vindt het prachtig dat hij door de sportschool en zijn vaste clubje in het zonnetje wordt gezet en voorlopig blijft hij lekker doortrainen. "Ja, we zien het gewoon jaar voor jaar."