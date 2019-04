Duinbrand Zandvoort in de kiem gesmoord

ZANDVOORT - Oplettende passanten hebben vanmiddag in Zandvoort aan hun burgerplicht voldaan door een beginnende duinbrand bij de hulpdiensten te melden.

Dat meldt de politie Bloemendaal, Heemstede & Zandvoort op Facebook.

De brandweer had het vuur langs de voormalige trambaan snel onder controle. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. De politie roept eventuele getuigen op zich te melden.