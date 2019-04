Larense burgemeester gaat 18-jarige 'certificaat van stemrecht' geven

LAREN - De Larense burgemeester Rinske Kruisinga gaat een net achttien jaar geworden inwoonster, vanwege de Europese verkiezingen, de komende maand een zogeheten 'certificaat van stemrecht' geven. Dat heeft de gemeenteraad vorige week unaniem besloten.

Het voorstel was ingediend door VVD Laren en Larens Behoud. De partijen vonden dat de gemeente meer aandacht mag besteden aan het voor jongeren nieuw verworven stemrecht.

Lees ook: D66 Haarlemmermeer stelt spoedvragen over procedure verkiezingen Europees Parlement

Achttienjarigen krijgen daarom bij hun stempas een felicitatiebrief van de burgemeester. Om te vieren dat het honderd jaar geleden is dat vrouwen stemrecht verworven, krijgt één 18-jarige Larense een zogeheten 'certificaat van stemrecht'. De bedoeling is dat jongeren hierdoor meer interesse krijgen in de politiek.

Op 23 mei kan worden gestemd voor de Europese verkiezingen.