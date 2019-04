Slagbomen Beatrixbrug niet meer omhoog: Tapsloot gestremd voor scheepvaart

WESTKNOLLENDAM - De Tapsloot in Westknollendam is momenteel gestremd voor de scheepvaart. Omdat de slagbomen van de Beatrixbrug - onderdeel van de N246 - na een eerdere bediening niet meer omhooggaan, blijft de waterweg voorlopig afgesloten.

De brug is wel toegankelijk voor wegverkeer, schrijft de provincie in een tweet. Hoe lang de verstoring nog duurt, is niet duidelijk. Toegesnelde monteurs proberen de storing te verhelpen.

Omdat de oorspronkelijk Beatrixbrug momenteel wordt vervangen, is ernaast een tijdelijk brug aangelegd. De getroffen slagbomen maken onderdeel uit van die tijdelijke brug.