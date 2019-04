Bijzondere watersport: half uur wiebelen op een drijvende plank voor een zomer body

PURMEREND - Is zweten tussen de spierbundels in de sportschool niets voor jou? Heb je een hekel aan hardlopen? Of wil je gewoon een keer iets anders? Dan kan je in Purmerend terecht voor een wel heel bijzondere sport op het water: FloatFit.

"FloatFit is een 30 minuten workout, een high intensity interval training", vertelt instructeur Ritcho Peternella van het Leeghwaterbad. "Een half uur gewoon keihard aan de bak". En dat allemaal op een plank óp het water.

Heel pittig

De sport ziet er volgens Ritcho makkelijk uit. "Maar het is wel heel pittig. Zeker de eerste paar keren zal je wel op je tanden moeten bijten om door te gaan. Maar na een paar keer wordt het steeds makkelijker."

Wil je dus graag een summer body, dan is FloatFit volgens Ritcho de ultieme sport. "Je moet werken aan je core, werken aan je balans. Zeker goed om in shape te komen voor de zomer!"