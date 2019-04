Drie mensen op Koningsdag beboet voor handel in lachgas in Alkmaar

ALKMAAR - Tijdens Koningsdag zijn in Alkmaar drie mensen beboet voor de handel in lachgas. Omdat zich nauwelijks andere ongeregeldheden hebben voorgedaan, stelt de gemeente dat de vorstelijke verjaardag in de stad 'gezellig is verlopen'.

De stad verbood de handel in het gas onder meer op grond van de openbare orde en veiligheid. Gebruikers vertonen onberekenbaar gedrag, betoogde burgemeester Bruinooge eerder voor de camera van NH Nieuws. Door een verkoopverbod in de evenementenregels en algemeen plaatselijke verordening (apv) vast te leggen, hoopte hij te voorkomen dat zijn onderdanen de ganse dag massaal aan ballonnetjes zouden lurken.

Lees ook: Alkmaar verbiedt handel in lachgas tijdens Koningsdag: "Onberekenbaar gedrag is groot risico"

Omdat het gas vanwege het gebruik voor andere doeleinden - waaronder slagroomspuiten -niet illegaal is, is een algemeen verbod op handel, bezit en gebruik onhoudbaar. Wel waarschuwen steeds meer instanties voor de schadelijke gevolgen bij langdurig gebruikt. Toch was het Alkmaar vooral om de openbare orde te doen, en in mindere mate om de volksgezondheid.

De intensieve voorlichting over het verkoopverbod heeft gewerkt. Op plekken waar het gas tijdens eerdere edities van Koningsdag rijkelijk stroomde, was het eergisteren niet verkrijgbaar. "Deze locaties zijn tijdens Koningsdag extra gecontroleerd en er is geen verkoop van lachgas geconstateerd", schrijft de gemeente.

Surveillances en camerabeelden

Terwijl het op de Amsterdamse vrijmarkt stikte van de standjes waar je een ballonnetje kon laten vullen, waren de tanks op de Alkmaarse vrijmarkt ver te zoeken. Tijdens surveillances en het bestuderen van camerabeelden uit de stad is nergens verkoop van lachgas geconstateerd.

Lees ook: Mogelijk regels over gebruik en verkoop lachgas na Alkmaars ontzet

Wel hebben Alkmaarse handhavers gedurende de dag drie meldingen ontvangen over plekken waar het gas werd verkocht. Op de eerste locatie werd niemand aangetroffen, maar bij een tweede meldingen hadden de handhavers wel beet. Er werden drie verkopers aangetroffen, tegen wie proces-verbaal is opgemaakt en een dwangsom is opgelegd.



Effect

Burgemeester Bruinooge: "Goede voorlichting, het gesprek met betrokkenen aangaan én de grote aandacht in de media hebben effect gehad."