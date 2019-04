Duo op scooter meerdere malen beschoten bij drive-by schietpartij

IJMUIDEN - Bij de schietpartij in IJmuiden van gisteren is er op twee onbekenden op een scooter geschoten. Dat bevestigt de politie. In een flatgebouw en een bushokje aan het Gijzenveltplantsoen werden meerdere kogelinslagen gevonden.

De daders vuurden op de scooter vanuit een rijdende auto. De scooterbestuurder en -bijrijder lieten hun voertuig achter op de Lange Nieuwstraat en zijn weggerend in de richting van de Torricellistraat.

Eén van de verdachten op de scooter zou mogelijk gewond zijn geraakt.

Lees ook: Drive-by schietpartij in IJmuiden, agenten in kogelwerende vesten zoeken twee verdachten

De kruising van de Lange Nieuwstraat en het Moerbergplantsoen in IJmuiden waren gisteravond vanwege de schietpartij lange tijd afgezet. Rond de rotonde lagen meerdere kogelhulzen.

Wie getuige is geweest of andere informatie heeft die van belang kan zijn voor het onderzoek, wordt gevraagd contact op te nemen met de recherche in Haarlem. Dat kan op telefoonnummer 0900-8844.