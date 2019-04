Autocrossers nemen afscheid van 'ome' Freek (88): "Dit verdient hij"

SCHAGEN - Bij het crematorium van Schagen was vanmiddag een bijzonder afscheid. Zo'n tien autocrossers hadden hun wagens opgesteld om afscheid te nemen van 'ome' Freek de Jonge. Bij veel racers had hij een bijzondere plek in het hart.

"Freek was een hele aardige man, altijd vrolijk, altijd in voor een geintje. Daarom staan we hier", zegt crosser Ton Blokker uit Oudesluis. Hij is een van de coureurs die gehoor hebben gegeven aan de oproep om naar het crematorium te komen. "Freek is voor ons een heel bijzondere man geweest. Dan is dit wel het minste dat je kunt doen."

Laatste eer

Het bijzondere afscheid werd georganiseerd door Marco Smids uit Heerhugowaard: "We hebben via de facebookpagina van de ACON die de cross in Sint Maarten organiseert, een oproep gedaan aan coureurs, monteurs - of wie maar aan een crosswagen kon komen - om langs te komen om de laatste eer te bewijzen."

"Ik kende ome Freek niet", vertelt een crosser uit Bergen terwijl hij zijn oude gedeukte Volvo van een trailer haalt. "Maar dit laat je niet aan je neus voorbij gaan. Ik zou het zelf ook te gek vinden als dit voor mij werd georganiseerd. Dus dan zijn we graag van de partij natuurlijk."

Haat en nijd

"In de baan is het haat en nijd en rijdt iedereen voor zijn eigen puntjes", zegt Marco Smids. "Maar bij dit soort dingen, buiten de baan, zijn het toch wel heel gevoelige poppetjes. Het gevoel zit op de goede plek. Mooi!"