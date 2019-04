West-Friezen naar Londen voor Ajax: "We hebben er vertrouwen in"

ENKHUIZEN - Max Oud uit Medemblik en Bert de Bruin uit Enkhuizen zijn twee van de 3.000 gelukkigen met een kaartje voor de halve finale van de Champions League tussen Tottenham Hotspur en Ajax. Vanochtend vertrokken ze richting Londen.

In totaal gaan zo'n 60 West-Friezen die kant op. De kaartjes zijn gewild en waren binnen een mum van tijd uitverkocht. Maar omdat Bert en Max wel vaker Europese uitwedstrijden van Ajax bezoeken, hebben ze voorrang.

Deze wedstrijd wilden ze natuurlijk niet missen. "Als je me aan het begin van het seizoen had gezegd dat we de halve finale zouden halen, had ik je voor gek verklaard", zegt Max.

Ze rijden eerst naar Düsseldorf om vanaf daar naar Londen te vliegen. Maar voor het vertrek moet natuurlijk eerst de koffer nog worden gecontroleerd. "Ik neem altijd mijn sjaal van de Champions League-finale in Wenen uit 1995 mee", vertelt Bert verwijzend naar de laatste keer dat Ajax het kampioenenbal won, en waar hij bij aanwezig was. "Die sjaal brengt geluk."



'Ajax gaat winnen'

Maar het belangrijkste zijn natuurlijk de kaartjes. "We hebben vertrouwen in een goede afloop. Zeker als Ajax speelt zoals de vorige wedstrijden tegen Juventus en Real Madrid. Ik denk dat we met 1-2 winnen", zegt Bert. Max is nog optimistischer. "Ik denk dat het 1-3 wordt."



