Ziekenhuis maakt toch rookplek op eigen terrein na klachten

HILVERSUM - Rokende medewerkers, bezoekers en patiënten kunnen toch op het terrein van het Tergooi-ziekenhuis in Hilversum roken. Het ziekenhuis heeft na klachten alsnog een rookplek gecreëerd.

Een week geleden berichtten we over het merkwaardige beeld voor de ingang van het ziekenhuis. Aan de rand van het ziekenhuisterrein stond een bord met daarop 'ons ziekenhuis is rookvrij', maar enkele meters verderop stonden en zaten medewerkers van het ziekenhuis te roken. Dit was het gevolg van het beleid van het Tergooi-ziekenhuis, waardoor sinds 1 januari op het terrein van de vestigingen in Blaricum en Hilversum niet meer gerookt mag worden.

Dit tot onvrede van de buurtbewoners. "Het ziekenhuis verschuift alle problematiek naar de bewoners", zei Joke van Scheijen, lid van het bewonerspanel. Maar ook medewerkers uitten zich kritisch. "Het is gênant", aldus één van hen. "Een voorstel voor een rookhok achter het ziekenhuis (en buiten het zicht) is afgewezen."

Niet verantwoordelijk

Het ziekenhuis reageerde met 'wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van mensen in de openbare ruimte'. Maar ze deed ook een belofte: "Om verdere overlast in de buurt te voorkomen zullen we nabij de bushalte nog een plek inrichten waar gerookt kan worden."



Die belofte is snel nagekomen. Inmiddels is naast de bushalte een tegelvloer neergelegd, zijn de rooktegels (waar sigaretten in gegooid kunnen worden) van de openbare weg verwijderd en is het 'rookvrij-bord' ook verplaatst van het plantsoen naar het ziekenhuisterrein.



Bekijk hieronder de reportage van vorige week: