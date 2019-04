Politiek verbaasd over 'misleidende promotie' Hoorn: "Helemaal niet zo mkb-vriendelijk"

HOORN - Raadslid Menno Jas van de Realistische Partij in Hoorn heeft het college om uitleg gevraagd over het vestigingsklimaat van de stad voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Volgens hem pretendeert de gemeente onterecht dat Hoorn 'de derde mkb-vriendelijkste gemeente is van Noord-Holland'. "We dachten eerst dat het om een 1 aprilgrap ging."

MKB Nederland reikt eens per twee jaar de prijs uit voor de meest vriendelijke mkb-gemeente van Noord-Holland. Hoorn communiceerde op 26 maart dat het de derde mkb-vriendelijkste gemeente was geworden. Door de plaatsingsdatum van het nieuwsbericht op de gemeentepagina, dacht de Realistische Partij eerst dat het een 1 aprilgrap was.

De onderzoekscijfers zouden namelijk gebaseerd zijn op slechts 6 procent van alle Horinese ondernemers, die voor dit rapport zijn ondervraagd. "Niet representatief dus", meent Jas.

Hoorn heeft hoogste leegstandscijfer

De partij verbaast zich er extra over, omdat de leegstand in Hoorn op dit moment juist hoogtij viert. De West-Friese detailhandel stijgt namelijk met een percentage van 10,6 procent in Hoorn. De gemeente scoort hiermee juist het slechtst van alle zeven West-Friese gemeentes. Mkb'ers zijn volgens Jas dus helemaal niet blij en de stad lijkt geen vriendelijk speelveld meer, omdat het voortbestaan van winkels er nog best een uitdaging blijkt.

Onterecht trots

Om die reden vraagt Jas zich af waarom de gemeente deze 'trotse' en daarmee misleidende berichtgeving plaatst. Het is voor hem namelijk geen reden tot feest, maar eerder tot grote zorg. Jas vraagt de gemeente daarom om een enquête af te nemen onder het gehele mkb-bestand in Hoorn om een realistischer beeld te geven.