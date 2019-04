Wessel vindt de vrouw die hij kuste op Koningsdag: "Dat drankje komt er"

AMSTERDAM - Nooit had hij gedacht dat zijn zoektocht naar het meisje zo breed zou worden uitgemeten. AT5 berichtte zaterdag over de onbekende, maar vurige Koningsdag-romance van Wessel. Nu heeft hij haar gevonden. "Ik ben er heel blij mee."

Wessel dobberde zaterdagmiddag met een groep vrienden in het water in Amsterdam toen hij een vrouw ontmoette. In de tien seconden dat ze langs elkaar heen voeren, zoenden ze. "Zij stak haar hand naar me uit, toen pakte ik die vast en trok ik haar naar me toe. En op dat moment zoenden we."

Vurig moment

Na het vurige maar kortstondige moment, verloor Wessel haar uit het oog. "Ik zou het wel echt heel leuk vinden om haar nog eens te zien", zei hij. "Dus als ze dit leest, zou ik willen zeggen: als jij het ook leuk vond, laten we dan een keer een drankje doen."

Lees ook: Wessel zoekt zijn Koningsdag-romance: 'Heb geen flauw idee wie ze is'

Andere media pikten het tot zijn eigen verbazing op. Maar de zoektocht heeft wel resultaat opgeleverd. De vrouw blijkt de 28-jarige Amanda te zijn, een expat uit Brazilië. AT5 bracht ze met elkaar in contact.

Crazy

Voor een drankje staat Amanda ook open. Maar wel pas nadat ze is teruggekeerd uit Brazilië, medio mei. "Het lijkt me leuk om hem te zien", zegt Amanda. "Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand zo op zoek is gegaan. Het was crazy."