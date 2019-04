Hilversummer (63) beroofd na bezoek aan horlogebeurs in Houten

HILVERSUM - Een 63-jarige man uit Hilversum is gistermiddag in Houten door meerdere mensen beroofd. De man kwam net bij een horlogebeurs vandaan. De dieven stalen twee koffers van hun slachtoffer en sloegen vervolgens op de vlucht.

De man werd rond 12.30 uur aan de Wilgenkade hardhandig tegen de grond gewerkt. Hij raakte daarbij gewond aan zijn hoofd. Nadat ze de koffers van hun slachtoffer hadden afgepakt, reden ze weg in de richting van de Peppelkade.

Of de man iets had gekocht op de beurs aan de Esdoornkade en de aankopen in de bewuste koffers had gedaan, wil de politie met het oog op daderinformatie niet zeggen. De politie wil ook niet zeggen wat er in de koffers zat.

De vluchtauto had volgens de politie waarschijnlijk een Duits kenteken. Getuigen van de beroving worden opgeroepen zich te melden bij de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.