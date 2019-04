Duizenden muggen teisteren verkeer op Afsluitdijk

DEN OEVER - Elk jaar rond deze tijd is het weer raak: zwermen muggen die het veel te erg naar hun zin hebben boven de Afsluitdijk. De dieren zijn gek op het klimaat rondom de dijk en ze zoeken deze plek daarom massaal op. Automobilisten hebben er last van.

Muggen houden van brak water. Dat is iets minder zout water dan op zee. Langs de Afsluitdijk tussen de Waddenzee en het IJsselmeer is meer dan genoeg brak water, liet bioloog Bas Defize eerder weten aan NH Nieuws.

Afgelopen jaren hadden vooral fietsers die over de dijk reden, last van de muggen. Maar de dijk is de komende jaren voor hen afgesloten. Ook automobilisten ervaren overlast. Een groot deel van de dieren eindigt platgedrukt op voertuigen en het enige wat je dan kunt doen is heel snel naar de wasstraat gaan.